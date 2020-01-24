شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتنظر وصول بطاقة فخر الدين بن يوسف لقيده محلياً وعربياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النادى الإسماعيلى وصول البطاقة الدولية للتونسى فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد للدارويش تمهيداً لإنهاء إجراءات قيده محلياً وعربياً، حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، وانتظم النجم التونسى فى تدريبات فريقه الجماعية بداية من مساء الخميس استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى بإياب الدور ربع النهائى للبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل باستاد الإسماعيلية.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن فخر الدين انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتجديد بناءً على نصيحة زميله فرجانى ساسى نجم الزمالك ومنتخب تون ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مجلس الإسماعيلى فشل فى إقناع فخر الدين بن يوسف فى التوقيع لمدة موسمين، لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسى الذى طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة أشهر وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادى، سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء، وهو الأمر الذى أثار غضب مجلس الإسماعيلى من نجم الزمالك.

وحرص لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى على استقبال الوافد التونسى الجديد فخر الدين بن يوسف قبل بداية المران، ضمن الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

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ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين.، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى …

الدورى التونسى الدرجه الثانيه مع ” النجم الأولمبى ” لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4 اهداف

الدورى التونسى مع ” الصفاقسى، الترجى ” لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدف، صنع: 17 هدف

الدورى الفرنسى مع “ميتز” لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف

الدورى السعودى مع “الاتفاق” لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3 أهداف