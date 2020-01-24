شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتوجه إلى تونس اليوم لدعم منتخب مصر لكرة اليد فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد فى مباراة نصف النهائى أمام نظيره منتخب الجزائر الشقيق، وتقام المباراة فى الرابعة والنصف عصر اليوم، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال وزير الرياضة، إن لديه كل الثقة فى تحقيق أبطال مصر الفوز اليوم وحسم تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، والتأهل لنهائى البطولة الافريقية واقتناص لقب البطولة.

وأشاد صبحى بالأداء المتميز والبطولى لمنتخب مصر لكرة اليد والذى قدمه خلال المباريات الماضية فى البطولة، مشيرا إلى تقديم كامل الدعم والمساندة لهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصرى، وإضافة إنجاز رياضى جديد لسجل الرياضة المصرية.

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وتمكن منتخب مصر فى تحقيق الفوز فى كل مبارياته بالدور الأول حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من، كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر وفى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.