شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق لـسوبر كورة: الزمالك ظلمنى 3 مرات وطارق حامد لا يستحق 20مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حياته فى ناشئى المقاولون العرب وتدرج فى صفوف القطاع حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها. وكان إحدى حلقات الصراع بين الأهلى والزمالك لضمه، حتى نجح الزمالك تحت قيادة كمال درويش فى خطفه قبل الأهلي، ولكن بعد انتهاء عقده مع الزمالك انضم إلى الأهلى فى صفقة هزت الوسط الرياضى، إنه المدافع الدولى السابق محمد صديق.

"سوبر كورة" حرص على إجراء حوار مع صديق الذى يتولى التدريب فى فريق الجزيرة الإماراتى لكشف العديد من الأسرار والكواليس من خلال السطور التالية، وقال صديق، أنا فى الوقت الراهن موجود فى الإمارات، أعمل بقطاع الناشئين بنادى الجزيرة الإماراتى، وبالعودة للوراء تدريجيا اعتزلت الكرة موسم 2011/2012، مثل عدد كبير من اللاعبين فى هذا التوقيت بسبب ثورة يناير وائل جمعة ومحمد بركات وغيرهم، فقررت التوجه لمجال التدريب الذى كنت أحبه منذ الصغر، بدأت فى المقاولون مدرب وسافرت ليبيا والكويت والسعودية وأخيرا متواجد فى الجزيرة الإماراتى.

وحول دوره عقب الاعتزال داخل الأهلى أو الزمالك أو المقاولون، وأضاف، عقب اعتزالى توجهت إلى إدارة قطاع الناشئين بالأهلى للعمل فى القطاع خاصة أنه آخر ناد اعتزلت فيه قبل الانتقال موسم إلى الاتصالات، ولكن لم يحدث توفيق ولم التحق بالعمل فى القطاع لأتوجه إلى بيتى الأول المقاولون العرب .