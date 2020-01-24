اخبار الرياضه

الصومال تصنف من جديد كأكثر دول العالم فساداً

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تصنف من جديد كأكثر دول العالم فساداً والان مع التفاصيل

الجمعة 24 يناير 2020

صورة ارشيفية

صُنفت الصومال مرةً أخرى كأكثر الدول فسادًا في العالم ، حيث وضعت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي في قاع الدول الأكثر تحملاً للفساد للسنة الثالثة عشرة على التوالي.

Advertisements

صنفت منظمة حملة الشفافية الدولية الصومال في المرتبة 180 مع مؤشر مدركات الفساد من 9 من كل 100 منظمة.

احتلت الدنمارك (87) ونيوزيلندا (87) وفنلندا (86) المرتبة الأكثر نظافة في حين احتلت كل من الصومال وجنوب السودان (12) وسوريا (13) الهامش كأكثر الدول فسادًا في عام 2019.

انخفض الصومال من 10 نقاط من 100 في عام 2018 إلى 9 من 100 في عام 2019.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال تصنف من جديد كأكثر دول العالم فساداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا