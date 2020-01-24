الصومال تصنف من جديد كأكثر دول العالم فساداً

الجمعة 24 يناير 2020

صورة ارشيفية

صُنفت الصومال مرةً أخرى كأكثر الدول فسادًا في العالم ، حيث وضعت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي في قاع الدول الأكثر تحملاً للفساد للسنة الثالثة عشرة على التوالي.

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صنفت منظمة حملة الشفافية الدولية الصومال في المرتبة 180 مع مؤشر مدركات الفساد من 9 من كل 100 منظمة.

احتلت الدنمارك (87) ونيوزيلندا (87) وفنلندا (86) المرتبة الأكثر نظافة في حين احتلت كل من الصومال وجنوب السودان (12) وسوريا (13) الهامش كأكثر الدول فسادًا في عام 2019.

انخفض الصومال من 10 نقاط من 100 في عام 2018 إلى 9 من 100 في عام 2019.