تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي



يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره مازيمبى الكونغولى، اليوم الجمعة، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الأبيض عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى دون الانتظار إلى مباراة الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

مباراة الزمالك ضد مازيمبي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بن شرقي يعود للتشكيل الأساسي لنادي الزمالك ضد مازيمبي

استقر كارتيرون على إعادة المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، للتشكيل الأساسى للأبيض أمام مازيمبى بعدما فضل عدم تواجده فى التشكيل الأساسى أمام الجونة فى اللقاء الماضى بالدورى الممتاز، لإراحته، ليعود للاعتماد عليه فى مواجهة بطل الكونغو، فيما تقلصت حظوظ عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك فى اللحاق بالمباراة بعد الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية.

ترتيب الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط واقترب من التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة التى يتصدرها بطل الكونغو برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

تشكيل الزمالك ضد مازيمبي



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته أمام مازيمبي بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الجونة في الجولة الـ 13 للدوري، حيث سيدفع كارتيرون بالحارس محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلا من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، أما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلا في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد.

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كارتيرون يتحدث عن مواجهة الزمالك ضد مازيمبي

وكان كارتيرون أكد في تصريحات لقناة نادي الزمالك أن مواجهة مازيمبي تعتبر ثأرية بالنسبة للاعبى فريقه بعد الخسارة الكبيرة في الكونغو،مضيفا أنه تحدث مع اللاعبين على ضرورة الفوز لاستعادة الكبرياء وحسم التأهل.

وأضاف:"أعرف فريق مازيمبى جيدا فهو مزيج من الخبرة والشباب وعندهم مهاجم قوى جدا اسمه موليكا يعرف طريق الشباك جيد".

وتابع المدير الفنى للزمالك :" هدفى ان أكون منافسا على دورى أبطال أفريقيا خاصة أن المهمة صعبة بالتأكيد لأنها بدأت بصدمة أمام مازيمبى ومع لاعبين ليسوا فى الفورمة على المستوى البدني لكن الوضع اختلف حاليا ونسعى للمنافسة والفوز باللقب".

الزمالك ضد مازيمبي.. بطل الكونغو يسعى للحفاظ على الصدارة

على الجانب الآخر، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.

الزمالك ضد مازيمبي .. تعرف على تشكيل بطل الكونغو



ومن المتوقع أن يدفع درازن فيتكوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق مازيمبى الكونغولى، بتشكيل مكون من حراسة المرمى: سيلفان جبوهو، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، ونلو كوليبالي، الوسط: كوفي كوامي، ناثان سينكالا، توريك جبرين، الهجوم: تريسور مبوتو، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.