التشكيل المتوقع .. كارتيرون يتسلح بالقوة الضاربة والأباتشي لقيادة الزمالك ضد مازيمبي

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي
يستدرج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره مازيمبي الكونغولي مساء اليوم (الجمعة)، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا،والتى يبحث فيها الأبيض عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى دون الانتظار إلى مباراة الجولة الأخيرة.
موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي
وتقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الزمالك ضد مازيمبي .. كارتيرون يستعين بالقوة الضاربة
واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض المباراة بالقوة الضاربة على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا الشهير بالأباتشي من أجل حصد النقاط الثلاثة من بين أنياب مازيمبي لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة دون الانتظار إلى نتيجة الجولة الأخيرة،بالإضافة إلى الثأر من الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولي على يد بطل الكونغو بعد الخسارة بثلاثة أهداف بلا مقابل.
تشكيل الزمالك ضد مازيمبي
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
محمد أبو جبل في حراسة المرمي
حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع
طارق حامد وفرجاني ساسي في خط الوسط
أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وشيكابالا في خط الوسط المهاجم
مصطفي محمد في خط الهجوم
كان كارتيرون استبعد كل من إمام عاشور لعدم قيده أفريقيا وعبد الله جمعة للإصابة والكونغولي كاسونجو لعدم الجاهزية، ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام و عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد صبحي لأسباب فنية.
الزمالك ضد مازيمبي .. تشكيل بطل الكونغو
في المقابل، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.
من المتوقع أن يدفع درازن فيتكوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق مازيمبى الكونغولى، بتشكيل مكون من حراسة المرمى: سيلفان جبوهو، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، ونلو كوليبالي، الوسط: كوفي كوامي، ناثان سينكالا، توريك جبرين، الهجوم: تريسور مبوتو، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.
الزمالك ضد مازيمبي في صراع على صدارة المجموعة
ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط واقترب من التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة التى يتصدرها بطل الكونغو برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.
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