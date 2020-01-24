شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقى ومسعد الشربينى يتأهلان إلى ربع نهائى بتسبرج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثلاثى المصرى فارس الدسوقى، عمر مسعد ومحمد الشربينى، إلى الدور ربع النهائى ببطولة بتسبرج للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 22 يناير الجارى وحتى 26 من نفس الشهر، بمشاركة مصرية تقدر بـ5 لاعبين، حيث تبلغ قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 47 ألف دولار.

ومثل مصر فى هذه البطولة كل من: فارس الدسوقى لاعب سبورتنج، زاهد سالم، عمر مسعد، محمد الشربينى، وكريم الحمامى.

وكان كريم الحمامى قد ودع البطولة من الدور الأول، فيما ودع زاهد سالم البطولة من دور الـ 16.

وجاءت باقى نتائج المصريين فى دور الـ 16 كالتالى:

فوز فارس الدسوقى على الإنجليزى جريجور باركر بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 45 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-4, 12-10.

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فوز عمر مسعد على منافسه الإنجليزى بين كوليمان بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-6.

فوز محمد الشربينى على مواطنه زاهد سالم بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-13, 11-9, 11-6.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.