شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يدعم لاعبى الأهلى قبل مباراة النجم الساحلى بصورة مع قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر أمح الدولى مشجع النادى الأهلى الشهير، بشكل يومى بصحبة نجوم الأهلى على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى ويعتبر صديقا مقربا لمجموعة من أبرز اللاعبين، وظهر أمح الدولى، مؤخرا، فى صحبة لاعب جديد من نجوم الأهلى لدعم الفريق قبل مباراة النجم الساحلى المرتقبة فى بطولة دورى أبطالة أفريقيا، ونشر "أمح الدولى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، صورة مع نجم الأهلى محمد مجدى أفشة وطالب الجمهور بتشجيع القلعة الحمراء ودعم اللاعبين قبل المباراة المصيرية.



أمح الدولى يدعم لاعبى الأهلى قبل مباراة النجم

ويواصل فريق النادى الأهلى استعداداته للنجم الساحلى ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلى للفوز، لمواصلة مسيرته نحو التأهل لدور الـ8، ونشر حساب النادى الأهلى عبر تطبيق "تيك توك"، جانبا من التدريبات الجماعية للفريق، وعليه تعليق "Back to hard work".

وحدد رينيه فايلر برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى، وطلب من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه على مدار 5 أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى.

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ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.



امح الدولى ومجدى قفشة

ويواصل فريق الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة النجم الساحلى المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

وقام مسئولو النادى الأهلى بتحويل 500 ألف يورو لنادى رابيد فينا النمساوى تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، والذى تعاقد معه الأهلى مقابل مليونى يورو، سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام، وتعاقد الأهلى مع اللاعب السنغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.