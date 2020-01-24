شكرا لقرائتكم خبر عن حوار.. مدرب سلة الزمالك: لا نملك عصا سحرية ونطالب الجماهير بمساندة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تولى طارق سليم المهمة الفنية لفريق كرة السلة بنادى الزمالك، خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق لسوء النتائج خلال الفترة الماضية. ويٌعد طارق سليم أحد أبناء النادى وله باع طويل كرة السلة، فكان معه الحوار التالى..



طارق سليم

متى بدأت المفاوضات معك لتولى تدريب الزمالك؟

خلال ساعات قليلة، وبالتحديد مساء أمس، أبلغنى مسئولو الزمالك باختيارى للمهمة خلفا لكابتن عصام.

كيق ترى عودتك مرة أخرى لتدريب الفريق؟

آخر ظهور لى مع سلة الزمالك كان موسم 2007، وحققت معهم آخر لقب بطولة دورى للنادى، والذى لم يتحقق مرة أخرى سوى بعد غياب 12 عاما على يد عصام عبد الحميد فى 2019 .

ما أولى المواجهات التى تقود فيها الفريق الأبيض بدورى السلة؟

أول ظهور لى مع الفريق فى المباريات سيكون يوم 11 فبراير أمام الاتحاد السكندرى فى منافسات دورى السوبر، وستقام فى الإسكندرية على ملعب الفريق المنافس.



طارق سليم 2

وكيف ترى هذه المواجهة خاصة أنها ستجمع مدربين من أبناء الزمالك؟

الاتحاد فريق كبير، وأحمد مرعى المرير الفنى له مدرب ذو خبرة، ولكن سيحاول الزمالك بذل أقصى ما لديه فى حدود الإمكانيات المتاحة، خاصة أن الفوز رغبة لدى الجهاز الفنى ولاعبى الفريق.

كم تبلغ مدة تعاقدك مع الزمالك؟

لم أوقع عقودا للفريق حتى الآن، فبمجرد علمى بتولى المهمة وأفقت على الفور لأننى ابن الزمالك، وتربيت بين جدرانه ومستحيل أرفض طلبا للنادى الذى يٌعد بيتى الثانى.

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طارق سليم وأحد كؤوس البطولات

ما أهم البطولات التى حققتها فى مسيرتك التدريبية؟

حققت الكثير من البطولات منها بطولتين مع النصر الإماراتى، ومثلها مع الساحل الكويتى، وكأس الأمير فيصل مع الأنصار السعودى، بطولة الدورى الليبى وأفضل مدرب بليبيا هذا الموسم، وآخر البطولات فى مصر كان مع الجزيرة فى الدورى، وكذلك الوصول إلى التصفيات الأفريقية للأندية فى إنجاز قليلا ما يحدث بالنادى.

ما طموحك مع الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

لا نملك عصا سحرية، ولكن سنبدأ من حيث انتهى عصام عبد الحميد، والذى استطاع أن يحقق بطولة الدورى بعد غياب 12 عاما عن ميت عقبة، فأمامنا بطولة لأفروليج، وباقى مباريات بطولة السوبر، لذا فإن الفوز هو الخيار الوحيد أمامنا فى المباريات.



طارق سليم و كأس الدورى الليبى

ماذا تطلب من جماهير الزمالك؟

أطلب من الجمهور الدعم و المساندة، وكذلك الصبر على الجهاز الفنى واللاعبين، خاصة أن أى مدير فنى لا يملك عصا سحرية، بل يتعامل وفقا للأدوات المتاحة أمامه من لاعبين ومحترفين داخل الفريق، والعمل على توظيفهم بطريقة صحيحة داخل الصالة.

هل هناك لاعبون جدد سينضمون للفريق؟

بالطبع، هناك مفاوضات لضم لاعب أجنبى فى أسرع وقت، وكذلك سأناقش موقف الفريق من حيث الاستبدال لبحث إمكانية ضم لاعب آخر.