تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مازيمبي الكونجولي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض نادي الزمالك تحدياً صعباً أمام مازيمبي حين يستضيف بطل الكونجو في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام اليوم الجمعة، وسط حضور 10 آلاف متفرج.

لن يشهد تشكيل الزمالك أمام مازيمبي مفاجآت من كارتيرون، حيث سيعود مصطفى محمد لقيادة الهجوم بدلا من عمر السعيد، كما سيعوض محمد عبدالشافي غياب عبدالله جمعة للإصابة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مازيمبي

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي.

Advertisements

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي في الجولة الأولى في المجموعة (3-0)، لكنه نجح في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعدها ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية.

يُذكر أن الزمالك يحتاج لنقطة واحدة فقط لحسم تأهله رسمياً إلى ربع النهائي، لكنه بحاجة للفوز (3-0) على الأقل للتساوي مع مازيمبي في المواجهات المباشرة واللجوء لفارق الأهداف لحسم الصدارة في الجولة الأخيرة.