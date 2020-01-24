موعد ومعلق والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض نادي الزمالك تحدياً صعباً عندما يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وسط حضور 10 آلاف متفرج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب السلام الدولي.

وتنقل المواجهة عبر قناتي "Time Sports" (أرضي)، و"beIN Sports HD 2" (فضائيًا).

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ويتولى المعلق حاتم بطيشة التعليق على المباراة عبر "تايم سبورتس"، بجانب علي محمد علي عبر "بي إن سبورتس".

وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي في الجولة الأولى في المجموعة (3-0)، لكنه نجح في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعدها ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية.

يذكر أن الزمالك يحتاج لنقطة واحدة فقط لحسم تأهله رسمياً إلى ربع النهائي، لكنه بحاجة للفوز (3-0) على الأقل للتساوي مع مازيمبي في المواجهات المباشرة واللجوء لفارق الأهداف لحسم الصدارة في الجولة الأخيرة.