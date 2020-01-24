رياضة | نجم ريال مدريد يرفض 5 عروض للرحيل في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يرفض 5 عروض للرحيل في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إبراهيم دياز مهاجم فريق ريال مدريد، رفض 5 عروض للرحيل عن الفريق الملكي خلال الميركاتو الشتوي.

وذكر الصحفي خوان كاستانو بإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية: ‘‘إبراهيم دياز لن يغادر ريال مدريد في السوق الشتوي على الرغم من العروض الخمسة التي تلقاها‘‘.

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وأضاف كاستانو: ‘‘حتى يوم أمس كان ريال بيتيس، خيتافي، ليجانيس، إسبانيول ونيس الفرنسي، مهتمين بالتعاقد مع اللاعب إبراهيم دياز، لكنه لن يرحل‘‘.

ونجح إبراهيم دياز في تسجيل الهدف الثالث في انتصار ريال مدريد على يونيونستاس سالامانكا بنتيجة 3-1 في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.