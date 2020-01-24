اونلاين | الآن Live| بث مباشر ميلان وبريشيا في الدوري الايطالي.. يلا شوت مباشر HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن Live| بث مباشر ميلان وبريشيا في الدوري الايطالي.. يلا شوت مباشر HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق بريشيا نظيره ميلان فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الجمعة على ملعب "ماريو ريجامونتى" فى افتتاح منافسات الجولة الـ 21 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

ويحتل بريشيا المركز التاسع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد ميلان فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ويسعى ميلان للفوز باللقاء ليستمر فى صحوة الانتصارات التى حققها مع آخر مواجتين أمام كل من كاليارى وأودينيزى، فيما يحاول بريشيا الفوز للهروب من منطقة الخطر للهبوط لدورى الدرجة الأولى فى الموسم المقبل.

وسيعتمد ستيفانو بيولى المدير الفنى للروسينييرى فى لقاء اليوم على النجم السويدى المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش المنضم للفريق هذا الشهر فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى، حيث سجل أول أهدافه مع ميلان فى مرمى كاليارى بالجولة قبل الماضية.

ميلان الساعة 9.45 قناة 3