اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر KORA LIVE الوداد ضد اتحاد الجزائر تغطية حية "0-0"

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يشهد ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، قمة عربية مغاربية بين الوداد المغربي وصيف بطل النسخة الأخيرة وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وسيطل بطل المغرب بوجه جديد بعد التغييرات التي شهدها في الاسبوعين الأخيرين، حيث سيشرف عليه المدرب الجديد الفرنسي سيباستيان ديسابر الذي تولى المهمة بدلا من الصربي زوران مانولوفيتش.

وقال ديسابر خلال تقديمه: «الوداد فريق عريق ويطمح دوما للألقاب لهذا تعاقدت معه»، مضيفًا: «لن أقبل بأي لاعب غير محترف داخل الفريق، الانضباط من أسباب النجاح بعد حدوث بعض المشكلات الداخلية».

ويبرز مع الفريق المهاجم الكونغولي كازادي كاسونجو الذي قاده إلى انتصارين متتاليين في الدوري على حسنية أغادير (3-2) وأولمبيك أسفي (2-1)، وسجل ستة أهداف في أربع مباريات منذ انضمامه إلى صفوفه قبل نحو شهر بديلا للدولي أيوب الكعبي المحترف في الصين.

وتعاقد الوداد مع 11 لاعبا جديدا، ما يمنح مدربه الجديد العديد من الخيارات لتخطى موجة الغيابات التي ضربت الفريق في الأشهر الأخيرة جراء الإصابات.

ويمتلك الوداد ست نقاط ويدرك أن الفوز سيضمن له التأهل، وحتى التعادل بشرط فوز ماميلودي صن داونز (10 نقاط) على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي شريك اتحاد الجزائر في المركز الثالث (نقطتان لكل منهما).

ويسعى اتحاد العاصمة إلى إحياء الآمال عبر الفوز الذي لا بديل عنه، ولهذا ستكون المهمة صعبة على المدرب بلال دزيري وكتيبته خصوصا أن الوداد يجيد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور على أفضل نحو.

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موعد مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

القناة الناقلة لمباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

معلق مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا

يعلق على مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا المعلق محمد بركات.

الوداد الساعة 9 قناة 1