اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر WAC كورة لايف رابط ماتش الوداد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة في دولتي المغرب والجزائر إلى ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس”، غدا الجمعة، الموافق 24 يناير 2020، حيث يحتضن الاستاد مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد نظيره إتحاد الجزائر.

وتقام مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد منافسه إتحاد الجزائر، في إطار مباريات الجولة الـ 5 من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مواجهة الوداد الرياضي المغربي وإتحاد الجزائر، مساء الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق واليمن، الحادية عشر مساء، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

يشار إلى أن بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وصلت المغرب، استعداد للقاء نظيره الوداد الرياضي، الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تشهد صفوف فريق الوداد الرياضي عودة المدافع الشيخ إبراهيما كومارا، فيما يواصل كل من صلاح الدين السعيدي وأشرف داري وميشال بابا توندي غيابهم عن الفريق.

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