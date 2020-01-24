اونلاين | لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا بث مباشر رابط ماتش ميلان وبريشيا يلا شوت PLUS رابط مباراة ميلان وبريشيا

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يلتقي فريقي ميلان وبريشيا ضمن الجولة الحادية والعشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد ماريو ريجامونتي ، يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 28 نقطة ، من فوز في ثمانية مباريات وتعادل أربعة وتلقي ثمانية أخري مثلها ، لعَب المباراة الماضية أمام أودينيزي وإنتهي بالفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين ، بينما نادى بريشيا يحتل أواخر الدوري برصيد 15 نقطة ، ويسعي في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم ويأتي مستغل عاملاً الأرض والجمهور في الخروج من اللقاء بالفوز وحصد الثلاث نقاط…

تنطلق المواجهة بين فريقي ميلان وبريشيا في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء خالد الحدي ..