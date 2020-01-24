اونلاين | مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا بث مباشر اليوم 24/01/2020 الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا بث مباشر اليوم 24/01/2020 الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ختتم أيه سي ميلان استعداداته لمقابلة فريق بريشيا في اولي مباريات الاسبوع الواحد و العشرون من بطولة الدوري الإيطالي، علي ملعب الأخير "ماريو ريجامونتي" وذالك في تمام الساعه 10:45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة و الساعه 9:45 بتوقيت القاهرة ، يوم الجمعة 24 يناير 2020 ، وقد انتهت لقاء الذهاب علي ملعب سان سيرو بنتيجه هدف نظيف لصالح ميلان ، ويحتل ميلان المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و 4 تعادلات و تلقي 8 هزائم ، بينما يأتي بريشيا في المركز القبل الأخير "19" برصيد 15 نقطة من اربع انتصارات و ثلاث تعادلات و تلقي الخسارة في 13 مواجهة .

يسعي المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان لمواصلة النتائج الجيدة التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية ، وحقق ميلان الانتصار في اخر مباراتين ، و الأقتراب اكثر من المقاعد المؤهلة لبطولة دوري ابطال اوروبا الموسم القادم و يبتعد الفريق ب10 نقاط فقط ، وهذا رقم صغير بالنسبة لما تبقي من مباريات حتي ختام الموسم الحالي ، بينما يبحث فريق بريشيا عن حل للخروج من منطقة الهبوط التي يوجد بها الفريق، ويطمح الميلان بقياد المدير الفني بيولي ان يحقق الفوز علي الفريف الإيطالي وحصد الثلاث نقاط، وقال بيولي ان المباراة ستكون صعبة للغاية ونريد ان نخرج بنتيجة إيجابية.