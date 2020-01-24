اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر، وسوف يدخل فريق مازيمبي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 7 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مازيمبي في تحقيق الانتصار في 5 مباريات أخرى، بينما سقط فريق مازيمبي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق مازيمبي في الفترة الماضية، نجح فريق مازيمبي في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق مازيمبي ثلاثة أهداف في مرماه.

ونجح فريق مازيمبي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.