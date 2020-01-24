اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك NOW

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تابع لايف مباراة الزمالك ومازيمبي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مازيمبي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك ثلاثة أهداف في مرماه.

ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق مازيمبي بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد عواد / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم / مصطفى محمد.