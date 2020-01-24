اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم الجمعة 24-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي الجمعة 24/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الزمالك عن حسم ملف تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة، من خلال استضافة فريق مازيمبي الكونغولي في مساء يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.