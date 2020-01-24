اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة بث مباشر LIVE رابط ماتش الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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رابط مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة: العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الثانية المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.