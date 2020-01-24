اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة beIN SPORT

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تابع لايف مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة مباشر، حيث يدخل فريق الوداد البيضاوي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق اتحاد العاصمة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الوداد البيضاوي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق الوداد البيضاوي في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

آخر إِستعدادات اتحاد العاصمة قبل ملاقاة الوداد البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة بث مباشر، وسوف يدخل فريق اتحاد العاصمة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الوداد البيضاوي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق اتحاد العاصمة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق اتحاد العاصمة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.