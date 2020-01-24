اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة اليوم الجمعة 24-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة الجمعة 24/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا في مساء يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 مباراة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما ينزل فريق اتحاد العاصمة الجزائري ضيفاً على فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.