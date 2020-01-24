اونلاين | مشاهد مباراة النصر والاتفاق بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

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تابع لايف مباراة النصر والاتفاق مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الاتفاق، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق النصر في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق النصر في الفترة الماضية، نجح فريق النصر في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النصر خمسة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق النصر في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق النصر في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 14 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.