الامارات | أخر أخبار محمد صلاح مع ليفربول.. الجمهور الإنجليزي غاضب!

شكرا لقرائتكم خبر عن أخر أخبار محمد صلاح مع ليفربول.. الجمهور الإنجليزي غاضب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزاً جديداً في الدوري الإنجليزي على فريق وولفرهامبتون، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات، وفاز الفريق بنتيجة 2-1، بهدفي هندرسون وفيرمينيو، ليواصل الفريق التحليق بقيادة النجم المصري محمد صلاح، الذي حصل على تقييم جيد في المباراة ولكن في نفس الوقت هذا التقييم كان غير كافياً ليقنع جمهور فريق ليفربول الذي لا زال يرى أن اللاعب أنانياً في المباراة بالعديد من الفرص السهلة الذي رفض التمرير فيها.

تقييم محمد صلاح، جاء جيداً في المباراة حيث حصل على 7.4 من 10 وفقًا لـ شبكة “سوفا سوكر” العالمية، وهو ثاني أعلى تقييم بعد جوردان هندرسون الذي سجّل الهدف الأول وصنع هدف الانتصار.

محمد صلاح سدد 5 مرات على المرمى، اثنين منها بين الثلاث خشبات، ولمس الكرة في 47 مناسبة، وجاءت دقة تمريراته بنسبة 78%، وراوغ 5 مراوغات صحيحة من أصل 5.

وكان النجم المصري قد شارك أساسياً في المباراة، مُنذ ضربة البداية وحتى الدقيقة 85، قبل أنّ يخرج ويحل ديفوك أوريجي بدلًا منه.

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جمهور ليفربول غاضب من محمد صلاح

لا زالت جماهير فريق ليفربول، تنتقد اللاعب المصري محمد صلاح، جناح الفريق، ووصفوه بالأناني، بعدما رفض التمرير في أكثر من مناسبة خلال مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقدت العديد من التغريدات لمشجعي الفريق الإنجليزي محمد صلاح الذي كان بإمكانه التمرير في أكثر من مناسبة وإنهاء المباراة مبكراً لولا رغبته في التسجيل، بينما أشاد البعض باللاعب ولكنهم في نفس الوقت تعجبوا من إحراز محمد صلاح لأهداف صعبة وفي مباريات حاسمة ولكنه في نفس الوقت يضيع الفرص السهلة.

ووجه مُشجع رسالة لصلاح وكتب: "مو... لا تكن أنانيًا، أنا أعلم أنك تحب أنّ تسجل الأهداف دائمًا ولكن هل يمكنك أنّ تركز على زملائك في الفريق، من فضلك؟".

وكتب آخر بعد استبدال صلاح : "أخيرًا!، لقد كان مُحبطًا الليلة".

وغرد مُشجع: :"فليخبر أحد صلاح أنه يمكن يمرر في مناسبة واحدة وينهي هذه المباراة".

وكتب أحدهم: "مو، كرة القدم رياضة جماعية، بعد كل المراوغات، أرجوك مرر الكرة إلى لاعب في وضع أفضل منك، تقديمك لـ أسيست ليس جريمة!".

كلوب: محمد صلاح وفيرمينيو أضاعا فرصاً سهلة

قال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول: "لقد كنا نعلم وقلنا ذلك قبل المباراة وكنا على حق بإننا ندرك صعوبة مواجهة وولفرهامبتون، أدائهم جيد جدًا ويختلفون عن أي فريق تواجهه على مدار العام، وولفرهامبتون يقومون بعمل رائع ويلعبون بطريقة تختلف عن جميع الفرق الأخرى، يطبقون بها فلسفة نونو سانتو المميزة، لقد أجرى ثلاثة أو أربعة تغييرات فقط على التشكيل الذي واجهنا به في الموسم الماضي".

وتابع المدرب الألماني الأفضل عالمياً في هذا التوقيت: “كان علينا أن نستغل هذه الفرص بشكل أفضل، سجلنا هدفًا مبكرًا من ركلة ثابتة، ولكننا لم نحرز هدفًا ثانيًا حتى الدقائق الأخيرة، وهذا ما جعل الأمور تزداد صعوبة، بعد هدف التعادل، أضاع صلاح وفيرمنيو عددًا من الفرص لوضعنا في المقدمة من جديد، ثم نجح فيرمينو في ما أخفق فيه قبل بضعة دقائق وسجل هدفًا أكثر من رائع".