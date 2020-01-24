شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح القميص رقم 2 لكاسونجو فى بطولة دورى أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال إفريقيا مع ارتداءه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقيد مسؤولو الزمالك، كهربا بالقميص رقم 2 قبل أن يتم رفعه من القائمة ليحصل عليه الكونغولى كاسونجو فى البطولة الأفريقية فيما حصل اللاعب على الرقم 30 من الزمالك فى البطولات المحلية خاصة وإنه أصبح القميص الشاغر عقب حصول صاحب هذا القميص وهو مصطفى فتحى صانع ألعاب الأبيض على القميص رقم 14 محليا عقب رحيل أيمن حفنى مطلع الموسم الجارى إلى مصر المقاصة.

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واستبعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، كاسونجو مهاجم الأبيض من قائمة مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستقام اليوم الجمعة باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون عدم ضم الكونغولى كابونجو كاسونجو لعدم جاهزيته للمواجهة، وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع سامى الشيشينى المدرب العام للفريق على هامش مران أمس ، الخميس، لمناقشة بعض الأمور الفنية والخططية التى نفذت بالمران وهو التدريب الأخير الذى خاضه الأبيض استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على إجراء تقسيمة قوية بالجزء الأخير من الملعب قادها استعدادا لمواجهة مازيمبى، ووجه المدير الفنى للزمالك خلال التقسيمة بعض التعليمات الفنية للاعبين كذلك حرص على إيقافها فى بعض الأحيان لتصحيح بعض الأخطاء لتجنب أية عقبات قبل مواجهة الغد.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب المران استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى التى سيقودها الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.