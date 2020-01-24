موعد مباراة الزمالك ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تُقام مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام، وتذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المُقرر أن تُذاع مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، عبر قناة beIN Sports HD 2.