شكرا لقرائتكم خبر عن مش متابع.. ربنا معاه.. و"مخدة" مارتن يول.. تصريحات لا تنسي فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لسانك حصانك".. مقولة لايعمل بها عدد كبير فى الوسط الرياضى، فبين فترة وأخرى يخرج علينا لاعب أو مدرب بتصريحات تثير التعجب والاندهاش إن لم تكن بداية لحدوث أزمة.

ومن أبرز التصريحات: "هروح اطمن على صلاح فى أوروبا.. أنا مش متابع والله.. مخدة مارتن يول".. كل هذه التصريحات لايمكن أن تٌنسى، أو تمر مرور الكرام فى الكرة المصرية.

مخدة مارتن يول

"سأواجه الزمالك نائمًا على المخدة" بلغة العنجهية والغرور أطلق الهولندى مارتن يول مدرب الأهلى السابق هذا التصريح قبل مواجهة الفريق الأحمر لمنافسه الزمالك ليدخل فى دوامة من النتائج المحبطة بالهزيمة، وادى دجلة ثم من المصرى البورسعيدى لتصبح بطولة الدورى العام فى خطر لولا فوز الأحمر على الإسماعيلى وتعادل الزمالك مع المصرى، ليكون التصريح بمثابة أمر مثير للسخرية من جماهير الزمالك لاسيما بعد التعادل السلبى فى القمة بين الفريقين، وهو ما أثار أزمة بين جمهور الناديين.

Advertisements

مش متابع و الله

"مش متابع والله".. كان رد باسم مرسى على سؤاله فى أحد البرامج حول رأيه فى أداء المنتخب ببطولة أمم أفريقيا، ليرد لاعب الزمالك بهذه الكلمات التى أثارت غضب الجماهير المصرية، وأثارت التساؤلات حول مدى وعى اللاعب لما يقوله، واستهانته بأداء الفراعنة فى البطولة الأفريقية، وفسره البعض بأنه رد على استبعاده من صفوف المنتخب .

ربنا معاه بعيد عن الأهلى

"أتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن فى مكان آخر بعيدًا عن الأهلي" .. تصريح كشف الأزمة بين صالح جمعة لاعب الأهلى ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وجاء بعد ان قال اللاعب إنه يتم معاملته بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعاده من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا يعلم السبب، ليأتى رد المدرب الصادم بأنه يتمنى للاعب المستقبل الطيب فى مكان آخر بعيد عن الأهلى، ليكون صدمة للاعب ومتابعيه فى القلعة الحمراء.