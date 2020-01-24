رياضة | نجم برشلونة السابق يرحب باللعب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق يرحب باللعب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المهاجم الإسباني أداما تراوري نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي وبرشلونة السابق بفكرة الرحيل عن الذئاب في حالة تلقيه أية عروض رسمية من ريال مدريد.



أرقام تراوري من الذئاب هذا الموسم وشارك المهاجم الإسباني أداما تراوري في 22 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، كما خاض 5 مباريات بالدوري الأوروبي، وسجل فيها هدفاً وحيداً.

وبسؤال تراوري مهاجم ولفرهامبتون عن احتمالية العودة لإسبانيا مجدداً بعد تألقه مؤخراً مع الذئاب ،أجاب: "لم لا؟ إذا تلقيت عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد فإنني سأفكر في الأمر".

تراوري يكشف سبب رحيله عن البارسا Advertisements وحول الأسباب التي دفعت المهاجم الإسباني للرحيل عن البارسا أجاب: "سأحتفظ بتفاصيل الموضوع لنفسي صحيح أنني لم أرحل بأفضل طريقة ممكنة لكنني لست نادماً على خروجي من برشلونة، كان هُنالك سوء تفاهم بيني وبين الإدارة وقررت الخروج".

تراوري لاعب برشلونة السابق من أسرع لاعبي البيرميرليج وكان المهاجم الإسباني أداما تراوري لاعباً في أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي الكتالوني وقد قدم مستويات مبشرة مع فريق الرديف، لكنه لم يتمكن من إيجاد مكان له في تشكيلة الكبار، التي تزخر بالنجوم، ليرحل عن البارسا في 2015 مفضلاً التوجه إلى إنجلترا للبحث عن فريق لإبراز موهبته إلى حين تعاقد معه وولفرهامبتون وبرزت موهبته المميزة مع الذئاب خلال هذا الموسم مما لفت انتباه كبار أندية إسبانيا وعلى رأسهم ريال مدريد.