رياضة | باريس سان جيرمان يوافق على بيع نجمه لآرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوافق على بيع نجمه لآرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي ليس لديهم مانع في الاستغناء عن أحد مدافعي الفريق لآرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن إدارة باريس سان جيرمان تسعى للحصول على 5 ملايين يورو من بيع ظهير أيسر الفريق ليفين كورزاوا.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن تعاقد كورزاوا البالغ من العمر 27 عامًا مع الفريق الفرنسي بعد 5 أشهر ويتفاوض النادي اللندني من أجل الفوز بخدماته.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر بسبب كثرة الإصابات وقلة خبرة اللاعب بوكايو ساكا.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن موافقة باريس سان جيرمان على رحيل كورزاوا إلى آرسنال سيساعد ميكيل أرتيتا على التخلص من هذه الأزمة في صفوف المدفعجية.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفين كورزاوا يعتبر خيارا ثالثاً في الجبهة اليسرى لباريس سان جيرمان بعد كلا من خوان بيرنات وعبدو ديالو.