رياضة | آرسنال يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استعداد آرسنال لرفع راتب أحد نجومه الشباب في الفريق إلى ثلاثة أضعاف بهدف تأمينه من إغراءات ريال مدريد الذي يسعى لضمه.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال جذب أنظار مسئولي ريال مدريد وذلك عقب تألقه هذا الموسم وتسجيله 10 أهداف في 21 مباراة.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن سرعة مارتينيلي البالغ من العمر 18 عامًا وفاعليته أمام المرمى وعروضه المميزة أثارت إعجاب مسئولي الملكي الذي يستعد لتقديم عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل ضم النجم البرازيلي الشاب.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال لا يريد بيع مارتينيلي وأنه فتح باب المفاوضات معه بالفعل من أجل زيادة راتبه الأسبوعي من 10 آلاف إسترليني إلى 30 ألفًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مارتينيلي كان أحد نجوم تعادل آرسنال الأخير مع تشيلسي بهدفين لكل منهما في الدوري الإنجليزي عندما لعب المدفعجية معظم اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد مدافع الفريق ديفيد لويز.