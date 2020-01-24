رياضة | أسطورة ليفربول السابق يحذر كلوب من التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول السابق يحذر كلوب من التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



قام الأسطورة الإنجليزية ستيف ماكمانامان، نجم ليفربول السابق، بتوجيه ريالة تحذيرية للريدز من التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وكشف ماكمانامان في تصريحاته خلال حوار نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن رأيه في صفقة مبابي قائلا: "أحب أن أرى مبابي ينتقل إلى ليفربول، لقد قلت طوال السنوات الماضية إنه سيكون الأفضل، لكن ليفربول في الوقت الحالي لا يحتاج إلى كيليان مبابي". Advertisements

وأضاف: "سيتعين على ليفربول دفع 250 مليون جنيه إسترليني في صفقة مبابي، ليفربول هو الأفضل حالياً، وإذا أراد الفريق القيام بقفزة على هذا النحو، فإنه يتحتم عليه تحمل دفع الكثير".

وأستطرد حديثه قائلا: "رغم ما يتمتع به كيليان مبابي من موهبة كبيرة فوق أرضية الملعب، إلا أن الريدز ليس في حاجة لخدماته حاليا، لأن الفريق، يضم في صفوفه واحداً من المهاجمين المميزين وهو روبرتو فيرمينو، موضحًا أن تشكيلة ليفربول تعرف تجانسا كبيرا، والتعاقد مع مبابي قد يخل بهذا التوازن داخل الفريق.