رياضة | مانشستر يونايتد يحسم موقف سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحسم موقف سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أعلن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن الموقف النهائي، بشأن تجديد الثقة من عدمها للمدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتدقد تلقى الخسارة، بهدفين دون رد أمام ضيفه بيرنلي، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. Advertisements

واكدت شبكة "سكاي سبورتس"، على أن إدارة مانشستر يونايتد ليست لديها أي خطط لإقالة سولشاير، مشيرة إلى أن المدرب النرويجي يحصل على كل الدعم الإداري ومن اللاعبين رغم تعرض الفريق للخسارة الرابعة هذا العام.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد هذا الموسم قد تعدل لأسوأ معدل نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 30 عامًا، إلا أنهم متمسكون باستمرار المدرب النرويجي داخل الفريق.