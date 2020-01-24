رياضة | كاستان يدير لقاء الوداد والاتحاد في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاستان يدير لقاء الوداد والاتحاد في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن تعيين الحكم الجابوني ايريك أوتوغو كاستان لإدارة مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة الجزائري وذلك في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسيخوض الوداد المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من حسم التأهل إلى دور الربع من بطولة دوري أبطال أفريقيا والسير نحو التتويج باللقب القاري الذي ضاع منه في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي في إطار ما أصبح يعرف بفضيحة رادس.



وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى الابتعاد عن أي نتيجة قد تؤدي إلى القضاء على آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة على الرغم من أن مهمته لن تكون سهلة أمام الوداد الذي سبخوض اللقاء أمام جمهوره وعلى ملعبه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.