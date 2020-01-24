رياضة | بريشيا ضد ميلان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريشيا ضد ميلان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفاً على ملعب "ماريو ريجامونتي" اليوم الجمعة 24 يناير، لمواجهة مضيفه بريشيا، في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.



ويطمح ميلان في مواصلة عروضعه الطيبة في الفترة الحالية، وتحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، وإنتصاره الرابع على التوالي في جميع البطولات، حيث تغلب على كالياري وأودينيزي في الدوري الإيطالي، وفريق سبال في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

في المقابل يأمل بريشيا صاحب الأرض من تحقيق فوز يكفل له الهروب مؤقتاً من مراكز الهبوط في الكالتشيو، وتحقيق فوز غائب عن الفريق منذ لقاء ليتشي منتصف ديسمبر الماضي. ترتيب ميلان وبريشيا يحتل ميلان المركز السابع برصيد 28 نقطة من 20 مباراة، حققها من 8 إنتصارات ومثلها هزائم وأربعة تعادلات، سجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

في المقابل يقبع بريشيا في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة من 20 مباراة، حققها من أربعة إنتصارات وثلاث تعادلات و 13 هزيمة، سجل 19 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

موعد مباراة ميلان ضد بريشيا تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 24 يناير، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD4 الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي، ويديريها الحكم باولو فاليري.

تشكيل مباراة بريشيا ضد ميلان Advertisements من المتوقع أن يبدأ أوجينيو كوريني مدرب بريشيا لمباراة بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: جيسي جورونين. خط الدفاع: ماسيمليانو مانجرافيتي – جون تشانسيلور – أندريا كريستانا – ستيفانو سابيلي. خط الوسط: إيمانويلي ندوي – ساندرو تونالي – روميلو – نيكولاس سباليك. خط الهجوم: ألفريدو دوناروما – إرنستو توريجروسا.