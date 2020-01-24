رياضة | بعد إصابته.. ماذا قدم عمر السومة هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابته.. ماذا قدم عمر السومة هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



نجح أهلي جدة أمس الخميس في قلب الطاولة على الرائد، في الدقائق الأخيرة، بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.



وتعرض عمر السومة للاصابة خلال مباراة الأهلي والرائد، وأوضحت الفحوصات الطبية إصابته بخلع في الكتف، ولم تتحدد مدة غيابه حتى الآن.

منذ بداية الموسم الحالي لعب 14 لقاء في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 11 هدف، بينما خاض في كأس الملك لقائين وسجل هدفين.