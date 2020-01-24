شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبي .. الأبيض يواجه الكونغولي لحسم قمة المجموعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي في التاسعة من مساء اليوم فريقا الزمالك ومازيمبي الكونغولي في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميا لدور الـ 8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق اول أغسطس الانجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين ، وأخيرا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضا.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، استقر علي الدفع بتشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الجونة في الجولة الـ 13 للدوري، حيث سيدفع بالحارس محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلا من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، اما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلا في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وامامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد، علي ان يحتفظ كارتيرون علي دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة في مقدمتها يوسف أوباما.

وشدد كارتيرون خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة علي شحن لاعبيه معنويا لتعويض خسارة مباراة الجولة الاولي التي انتهت بفوز مازيمبي بثلاثية نظيفة ، وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك ومنحهم العديد من التعليمات الفنية لضمان تحقيق الفوز ، في مقدمتها التسديد من مسافات بعيدة واستغلال الكرات العرضية لخلق فرص خطيرة امام مرمي الفريق الضيف.

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في المقابل فان فريق مازيمبي يدخل مباراة اليوم بدون أي ضغوط نتيجة حسمه التأهل رسميا من الجولة الرابعة عقب تغلبه علي فريق اول أغسطس الانجولي بنتيجة 2/1 ، ومن المتوقع ان يدفع درازن فيتكوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق مازيمبى الكونغولى، بتشكيل مكون من حراسة المرمى: سيلفان جبوهو، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، ونلو كوليبالي، الوسط: كوفي كوامي، ناثان سينكالا، توريك جبرين، الهجوم: تريسور مبوتو، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

ويراهن فيتكوفيتش المدير الفني لفريق مازيمبي علي الخروج من مباراة اليوم بشباك نظيفة لضمان تحقيق ارقام إيجابية في البطولة عقب ضمانه التأهل رسميا.