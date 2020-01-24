مرتضى منصور: دي مش قناة أبويا ولا عزبتي ومعنديش مشكلة مع حد

قال المستشار "مرتضى منصور" رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خلا افتتاح قناة الزمالك, إن هدف القناة الذي أنشأت من أجله هو إظهار بطولا النادى والدفاع عن الأبيض .
وتابع "منصور" خلال تصريحاته :الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبرو للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف
وأضاف : القناة موضوعية ولا تهاجم أحد ,ودي مش قناة أبويا ولا عزبتي ومعنديش مشكلة مع أي حد داخل او خارج نادي الزمالك
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