جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? الموعد ⌚️ + القناة الناقلة ???? البطولة ???? الفيحاء – التعاون 12:35 بتوقيت جرينيتش، 14:35 بتوقيت مصر، 15:35 بتوقيت السعودية. القناة السعودية الرياضية الأولى الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 15 الاتفاق – النصر 14:55 جرينيتش، 16:55 مصر، 17:55 السعودية. القناة السعودية الرياضية الأولى الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 15 الوحدة – الحزم 17:10 جرينيتش، 19:10 مصر، 20:10 السعودية. القناة السعودية الرياضية الأولى الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 15 العربي – القادسية 14:45 جرينيتش، 16:45 مصر، 17:45 السعودية. القناة الرياضية الكويتية + قناة الكأس القطرية الثانية الدوري الكويتي الممتاز STC – الجولة 11 الوحدة – حتا 14:30 جرينيتش، 16:30 مصر، 17:30 السعودية. قناة دبي الرياضية الأولى + قناة أبو ظبي الرياضية الأولى الدوري الإماراتي للمحترفين – الجولة 13 الظفرة – الفجيرة 14:30 جرينيتش، 16:30 مصر، 17:30 السعودية. قناة أبو ظبي الثانية الدوري الإماراتي للمحترفين – الجولة 13 شباب الأهلي دبي – الشارقة 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية. قناة دبي الرياضية الأولى + قناة الشارقة الرياضية + قناة أبو ظبي الرياضية الأولى الدوري الإماراتي للمحترفين – الجولة 13 الوداد البيضاوي – اتحادالعاصمة 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية قناة بي إن سبورتس الأولى دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثالثة – الجولة 5 الزمالك – مازيمبي 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية قناة بي إن سبورتس الثانية Advertisements دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الأولى – الجولة 5 أوساسونا – ليفانتي 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الإسباني – الجولة 21 بريشيا – ميلان 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الإيطالي – الجولة 21 بوروسيا دورتموند – كولن 19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 الدوري الألماني – الجولة 19 نيس – رين 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 21 قطر – الوكرة 13:30 جرينيتش، 15:30 مصر، 16:30 السعودية. قناة الكأس القطرية الأولى الدوري القطري للمحترفين – الجولة 13 العربي – الدحيل 15:40 جرينيتش، 17:40 مصر، 18:40 السعودية. قناة الكأس القطرية الأولى + قناة بي إن سبورتس المجانية الدوري القطري للمحترفين – الجولة 13 عمان – النهضة 13:05 جرينيتش، 15:05 مصر، 16:05 السعودية. الدوري العماني عمانتل – الجولة 16 الجيش – الاتحاد 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز – الجولة 11 الوحدة – الكرامة 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز – الجولة 11 تشرين – الفتوة 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز – الجولة 11

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-1-2020 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.