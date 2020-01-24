رياضة | بوروسيا دورتموند ينتظر مواجهة كولن اليوم الجمعة 24/1/2020 بالدوري ليدخل في المنافسة مع بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند ينتظر مواجهة كولن اليوم الجمعة 24/1/2020 بالدوري ليدخل في المنافسة مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة نظيره نادي كولن اليوم الجمعة 24 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وكولن اليوم في الدوري الألماني وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وكولن اليوم في الدوري الألماني الممتاز وستذاع مباراة نادي بوروسيا دورتموند ضد نظيره نادي كولن اليوم في بطولة الدوري الألماني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 5" بتعليق مضر اليوسف. Advertisements

بوروسيا يدخل مباراة اليوم بحثا عن الفوز ويدخل نادي بوروسيا دورتموند مباراة اليوم ضد نادي كولن بحثا عن الفوز فقط ليحصد الثلاث نقاط ويحسن مركزه في الدوري الألماني الممتاز ويدخل في المنافسة مع نادي بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي لايبزج صاحب الصدارة.

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني الممتاز ويتواجد نادي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.