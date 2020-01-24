رياضة | تطورات جديدة بشأن مستقبل نجم توتنهام وبرشلونة يظهر في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن مستقبل نجم توتنهام وبرشلونة يظهر في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



شهدت الفترة الأخيرة حدوث تطورات جديدة بشأن واحد من نجوم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وموقفه من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة يظهر رغبة في التعاقد مع إريكسن وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام في هذا الشتاء.

وكشفت الشبكة أن نادي برشلونة تواصل بالفعل مع مسئولي نادي توتنهام لمعرفة إمكانية ضم إريكسن في يناير الجاري لتدعيم خط الوسط في الفريق.

إريكسن يؤكد على رغبته في مغادرة توتنهام وأشارت الشبكة إلى أن إريكسن كان قد اجتمع مع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام يوم الثلاثاء الماضي وأكد له على رغبته في الرحيل عن النادي في انتقالات يناير الجارية. Advertisements

وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع نادي توتنهام بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانضمام إلى أي نادي مجانا بعد ذلك.

إنتر ميلان يصارع على خطف إريكسن كما ذكرت الشبكة أن نادي إنتر ميلان لازال يصارع حتى الآن للتعاقد مع إريكسن في هذا الشتاء وفي مفاوضات مع نادي توتنهام.

وحسب ما نشرته الشبكة فإن إريكسن يفضل الانضمام إلى نادي إنتر ميلان بل واتفق مع النادي بالفعل على شروطه الشخصية.