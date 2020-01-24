رياضة | مفاجأة في تشكيل الزمالك المُتوقع ضد مازيمبي الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك المُتوقع ضد مازيمبي الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة ومصيرية أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي على ستاد السلام الجديد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، و10:00 بتوقيت السعودية، وتُنقل على الهواء عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD2 بأداء صوتي للمعلق المصري علي محمد علي.
التشكيل المُتوقع لـ فريق الزمالك ضد مازيمبي .. شيكابالا المفاجأة
ومن المتوقع أن يحدث الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك العديد من التغييرات بحكم درايته الفرنسي الجيدة بالفريق الكونغولي الذي سبق له تدريبه حيث ينتظر أن يشهد الاسكواد الأساسي للفارس الأبيض الدفع بمحمود عبد الرازق قائد القلعة البيضاء في شوط المباراة الثاني على أن يكون الأباتشي هوا مفاجأة اللقاء ويأتي تشكيل الأبيض المتوقعة لبداية مباراة مازيمبي كالتالي:_
في حراسة المرمى :محمد أبوجبل
وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام
وفي خط الوسط” طارق حامد – فرجاني ساسي
في الخط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.
مازيمبي تأهل رسمياً والزمالك يبحث عن البطاقة الثانية
وكان فريق مازيمبي الكونغولي قد ضمن التأهل الرسمي لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ، فيما يبحث فريق الزمالك في مباراة الليلة عن حجز التذكرة الثانية من هذه المجموعة من أجل ضمان العبور للدور التالي من البطولة الأفريقية حيث يحتل الفارس الأبيض الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط.