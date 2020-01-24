رياضة | مفاجأة في تشكيل الزمالك المُتوقع ضد مازيمبي الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك المُتوقع ضد مازيمبي الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة ومصيرية أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي والقنوات الناقلة ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي على ستاد السلام الجديد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، و10:00 بتوقيت السعودية، وتُنقل على الهواء عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD2 بأداء صوتي للمعلق المصري علي محمد علي.

التشكيل المُتوقع لـ فريق الزمالك ضد مازيمبي .. شيكابالا المفاجأة ومن المتوقع أن يحدث الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك العديد من التغييرات بحكم درايته الفرنسي الجيدة بالفريق الكونغولي الذي سبق له تدريبه حيث ينتظر أن يشهد الاسكواد الأساسي للفارس الأبيض الدفع بمحمود عبد الرازق قائد القلعة البيضاء في شوط المباراة الثاني على أن يكون الأباتشي هوا مفاجأة اللقاء ويأتي تشكيل الأبيض المتوقعة لبداية مباراة مازيمبي كالتالي:_ Advertisements

في حراسة المرمى :محمد أبوجبل وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام وفي خط الوسط” طارق حامد – فرجاني ساسي في الخط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.