رياضة | تطور جديد يقرب نجم باريس سان جيرمان من ريال مدريد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد يقرب نجم باريس سان جيرمان من ريال مدريد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطور جديد يقرب نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما أكدته العديد من التقارير الصحفية الإسبانية فإن نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

تطور جديد يقرب مبابي من ريال مدريد

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي بالفعل يتطلع للانضمام إلى نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري ويحاول كثيرا أن يلمح للنادي الإسباني بهذه الرغبة.

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كما كشفت الصحيفة أن محامي كيليان مبابي قد نصحه بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأن ينضم لنادي ريال مدريد في نهاية الموسم.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي باريس سان جيرمان يحاول كثيرا الفترة الأخيرة تجديد عقد مبابي مع الفريق ليضمن عدم رحيله عن النادي ولكن اللاعب رافض تجديد العقد حتى الآن.

مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك كيليان مبابي في 23 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان حتى الآن خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 21 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.