شكرا لقرائتكم سلة الاتحاد السكندري يواجه جمعية سلا المغربى في بطولة دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كما تقام فى نفس اليوم مواجهات بين نادى بيروت ورادس التونسى، ومايتى النلندى والاتحاد السورى، وهوبس اللبنانى مع الوثبة التونسى.

كانت البطولة قد انطلقت أمس بمواجهة منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى.

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى.

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وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

من ناحية أخرى، يقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بالدورى، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 17 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج، كان مقررا إقامتها الأربعاء الماضى إلا أن التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل.

و من المقرر أن يلتقى فريق الاتحاد السكندرى غدا مع الرياضى اللبنانى وفى اليوم التالى هوبس اللبنانى والوثبة السورى والجامعة الأمريكية بدبى على الترتيب.