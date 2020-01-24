شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يمنح الأساسيين ببيراميدز راحة استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش، لتجهيز بدلاء الفريق لمنحهم فرصة المشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيري المقرر لها في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، حيث يرغب الخواجة الكرواتي في تجهيز جميع اللاعبين وجعل المستوى متقارب بين البدلاء والأساسيين للتغلب على ضغط المباريات، لاسيما أن بيراميدز يشارك فى بطولة الدوري والكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر، على أن يمنح أنتى تشاتشيتش العناصر الأساسية راحة من مواجهة رينجرز وعلى رأسهم عبد الله السعيد، في إطار الحفاظ عليهم من الاجهاد خاصة أن المواجهة المقبلة في الدوري ستكون ضد الأهلى، لاسيما أن الفريق السماوي ضمن التأهل لدور ربع النهائي بالكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وتلقى نادي بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد الدفاع الجوي.

وخاطب نادي بيراميدز الاتحاد الأفريقي، عن طريق اتحاد الكرة المصري، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوي خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

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وكان الاتحاد الأفريقي اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم علي محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلي، بينما الحكم الرابع، محمد عثماني.

فى سياق آخر، يستعد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، للتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على الرخصة التدريبية B من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والمقامة في الإمارات الشقيقة، وتبدأ الدورة التدريبية في الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، وتنتهي في الحادي والثلاثين من نفس الشهر، ويتخللها العديد من ورش العمل قبل منح الرخصة التدريبية B رفيعة المستوى من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.