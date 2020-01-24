شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه سلا المغربى ببطولة دبى الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره جمعية سلا المغربى، فى أولى مواجهات الفريق ببطولة دبى الدولية لكرة السلة والتى تستمر حتى 1 فبراير المقبل، بنادى شباب الأهلى بالإمارات.

كما تقام فى نفس اليوم مواجهات بين نادى بيروت ورادس التونسى، ومايتى النلندى والاتحاد السورى، وهوبس اللبنانى مع الوثبة التونسى.

وانطلقت البطولة أمس بمواجهة منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى.

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى.

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وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

من ناحية أخرى، يقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بالدورى، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 17 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج، كان مقررا إقامتها الأربعاء الماضى إلا أن التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل.

ومن المقرر، أن يلتقى فريق الاتحاد السكندرى غدًا مع الرياضى اللبنانى وفى اليوم التالى هوبس اللبنانى والوثبة السورى والجامعة الأمريكية بدبى على الترتيب.

يذكر أن بطولة الدوري السوبر رجال توقف لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التي تقام فبراير المقبل، حيث تقام في الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة في البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.