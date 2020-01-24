شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات والتي كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، جاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل .

وكان من المقرر أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية .

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ويشارك منتخب كرة السلة رجال فى التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث أسفرت القرعة التى أقيمت الشهر الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة بجانب المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) .

ويتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة كل من أحمد مرعى مديرًا فنيًا ومعه وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربًا، ووائل لطفى هو مدير المنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق .

من المقرر أن يقام أول تجمع للاعبى منتخب مصر لكرة السلة فى الفترة من 31 يناير حتى 10 فبراير بالإسكندرية، استعدادا للتصفيات مع الدخول فى معسكر خارجى خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، ومن المقرر أن يقام المعسكر فى إحدى الدول الأوروبية، وجارى المفاضلة بين صربيا أو فرنسا أو إسبانيا بدءًا من 11 فبراير حتى قبل انطلاق التصفيات بـ 48 ساعة، على أن يتم العودة الى القاهرة استعدادا للمشاركة بالتصفيات التى ستقام بالإسكندرية ولكن بعد تأجيل التصفيات سيتم تغيير خطة الاستعداد .