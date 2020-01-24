النشرة الرياضية| صفقة الأهلي.. قرار كاف.. وقطار ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الخميس عددا من الأحداث الهامة، والتي جاء أبرزها إعلان الأهلي عن صفقة جديدة من سيراميكا كيلوباترا، مرورا بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفتح الاستبدال، قبل تحقيق ليفربول لانتصار جديد في بريميرليج.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الخميس) كالتالي:
سموحة يعلن لـ"الخليج 365" الحصول على ثنائي الأهلي
"غياب جمعة واستعادة 3 لاعبين".. تعرف على قائمة الزمالك استعدادًا لمازيمبي
على سبيل الإعارة.. الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة
عبد الحفيظ يعلن قيد بادجي محليًا.. ويؤكد: جارٍ ضمه للقائمة الأفريقية
مصدر: الكاف فتح المجال لاستبدال اللاعبين المشاركين في البطولات الإفريقية
عن طريق نجم برشلونة الأسبق.. المقاصة على موعد مع التاريخ
تقرير.. هل يستفيد الأهلي والزمالك من قرار "كاف" الجديد؟
الغيابات تحاصر النجم قبل موقعة الأهلي.. ومفاجأة بالقائمة
مدافع الأهلي الجديد: فان دايك مثلي الأعلى.. وسجلت 13 هدفا هذا الموسم
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