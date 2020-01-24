الليلة.. الزمالك يواجه مازيمبي لاقتناص نقطة التأهل في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

يخوض نادي الزمالك تحدياً صعباً عندما يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام الدولي.

الزمالك خسر أمام مازيمبي في الجولة الأولى في المجموعة (3-0) لكنه نجح في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعدها ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية.

مازيمبي يتساوى مع الزمالك في سجل الأبطال برصيد 5 بطولات لكل منهما خلف الأهلي البطل التاريخي برصيد 8 ألقاب، لكن ليست هذه هي نقطة قوة مازيمبي الوحيدة.

الفريق الكونغولي لا يخسر في ملعبه في السنوات الأخيرة، ولا يخسر خارج ملعبه بسهولة، فقد نجح مازيمبي في أن يقتنص لنفسه مكاناً بين كبار القارة في الشمال.

لكن باتريس كارتيرون الذي قاد مازيمبي من قبل للقب دوري الأبطال يتحدى مع لاعبي الزمالك أسطورة الفريق الكونغولي، ساعياً إلى إلحاق الهزيمة به للوصول إلى النقطة العاشرة.

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة فقط لحسم تأهله رسمياً إلى ربع النهائي، لكنه بحاجة للفوز (3-0) على الأقل للتساوي مع مازيمبي في المواجهات المباشرة واللجوء لفارق الأهداف لحسم الصدارة في الجولة الاخيرة.

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وفي حالة فوز الزمالك برباعية نظيفة على مازيمبي سيضمن صدارة المجموعة لو تساوى في الجولة الأخيرة مع مازيمبي في النقاط، لكن مدرب الفريق المصري يبحث أولاً عن الفوز لضمان التأهل.

كارتيرون قال في حوار مع قناة ناديه الفضائية :"نسعى للانتقام من مازيمبي في هذه المباراة، اللقاء الأول شهد خسارة كبيرة للفريق، ويجب على اللاعبين أن يدافعوا عن كبريائهم في القاهرة بتحقيق فوز على مازيمبي".

بطاقة المباراة

الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 24 يناير 2020

التوقيت: 09:00 مساءً

القنوات الناقلة: تايم سبورت أرضي، بي إن سبورتس فضائياً

المكان: استاد السلام الدولي