منتخب ملاكمة الناشئين يبدأ رحلة البطولة العربية بالكويت

يبدأ اليوم الفريق القومي للناشئين رحلة المشاركة في البطوله العربيه الأولي لملاكمة الناشئين المقامة بالكويت في الفترة من 23 يناير وحتي 29 يناير الجاري ومصر تشارك بعدد 10 ملاكمين.

وسوف ينافس الملاكمين علي المراكز الأولي حيث انها البطوله الأولي للناشئين تحت ١٦ سنه في الكويت و البعثة برئاسة صلاح العايدي ومدربان هما شريف هزع وعلي مصطفي.

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ويضم اول منتخب مصري للناشئين كل من

وليد سليمان 48 ك واحمد الكيلاني 50 ك وعمر جاد 52 ك وزياد محمد 54 و محمد العربي 60 ك ومحمد امين 63 ك ومحمد بلال 70 ك وعمر عبدالعليم 75 ك واحمد سمري 80 ك وعمرو خالد فوق 80 ك والمدربين كل من عمرو مصطفي وشريف هزع.

ومن ناحية أخري بدأ د. عبدالعزيز غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة ورئيس الاتحاد المصري للملاكمةً ألقاء أول المحاضرات في الدورة الدولية للمدربين والحكام والتي يشارك فيها 31 دارس من 9 دول منها الجزائر والعراق. الأردن. الكويت. ليبيا. فلسطين. قطرو تونس ومصر والتي يشارك فيها من مصر كل من محمد منير وعمرو حجازي وأشرف سمك ( نجمه واحدة ) ورزق النجار وخالد الساهي وذلك تحت رعايه الاتحاد الدولي للملاكمه والاتحاد العربي وذلك في الفترة من 22 – 31 يناير الجاري .